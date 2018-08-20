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Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная взрывная волна

Независимые ученые зафиксировали в космосе взрыв неизвестного происхождения. В результате образовалась мощная взрывная волна, которая приближается к Земле.

Как предположили эксперты, произошел взрыв планеты. В свою очередь, астрономы эту теорию опровергают, подтверждая только то, что сильная взрывная волна пронеслась по всей Солнечной системе. Исследователи рассказали, что в сторону Земли потоки энергии движутся уже несколько последних недель, только их влияние на нашу планету предсказать пока невозможно. Астрономы уточняют, что последствия взрыва уже приближаются к Солнцу.
Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная взрывная волна


Специалисты заметили, что после сильной вспышки вышли из строя приборы и устройства для наблюдения, но пока не могут найти источник космического процесса. Уфологи сразу заговорили об аварии огромного НЛО, аргументируя свои выводы уровнем мощности взрывной волны, спровоцированной размерами внеземной технологии.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:15
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