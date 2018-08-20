Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная взрывная волна
Независимые ученые зафиксировали в космосе взрыв неизвестного происхождения. В результате образовалась мощная взрывная волна, которая приближается к Земле.
Как предположили эксперты, произошел взрыв планеты. В свою очередь, астрономы эту теорию опровергают, подтверждая только то, что сильная взрывная волна пронеслась по всей Солнечной системе. Исследователи рассказали, что в сторону Земли потоки энергии движутся уже несколько последних недель, только их влияние на нашу планету предсказать пока невозможно. Астрономы уточняют, что последствия взрыва уже приближаются к Солнцу.
Специалисты заметили, что после сильной вспышки вышли из строя приборы и устройства для наблюдения, но пока не могут найти источник космического процесса. Уфологи сразу заговорили об аварии огромного НЛО, аргументируя свои выводы уровнем мощности взрывной волны, спровоцированной размерами внеземной технологии.
Как предположили эксперты, произошел взрыв планеты. В свою очередь, астрономы эту теорию опровергают, подтверждая только то, что сильная взрывная волна пронеслась по всей Солнечной системе. Исследователи рассказали, что в сторону Земли потоки энергии движутся уже несколько последних недель, только их влияние на нашу планету предсказать пока невозможно. Астрономы уточняют, что последствия взрыва уже приближаются к Солнцу.
Специалисты заметили, что после сильной вспышки вышли из строя приборы и устройства для наблюдения, но пока не могут найти источник космического процесса. Уфологи сразу заговорили об аварии огромного НЛО, аргументируя свои выводы уровнем мощности взрывной волны, спровоцированной размерами внеземной технологии.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:15