Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная взрывная волна

Как предположили эксперты, произошел взрыв планеты. В свою очередь, астрономы эту теорию опровергают, подтверждая только то, что сильная взрывная волна пронеслась по всей Солнечной системе. Исследователи рассказали, что в сторону Земли потоки энергии движутся уже несколько последних недель, только их влияние на нашу планету предсказать пока невозможно. Астрономы уточняют, что последствия взрыва уже приближаются к Солнцу.Специалисты заметили, что после сильной вспышки вышли из строя приборы и устройства для наблюдения, но пока не могут найти источник космического процесса. Уфологи сразу заговорили об аварии огромного НЛО, аргументируя свои выводы уровнем мощности взрывной волны, спровоцированной размерами внеземной технологии.