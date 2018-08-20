Мировые продажи телефонов без доступа к Сети выросли в 2017 году на 5%

СМИ отмечают, что рост продаж в 2017 году кнопочных обычных телефонов, в которых нет доступа к Сети, связан с тем, что потребители желают максимально оградить себя от пользования соцсетями, а также прочими популярными ресурсами. Британские эксперты отмечают, что такой тенденции только можно порадоваться. Специалисты рассказали, что у многих потенциальных пользователей современными гаджетами развивается настоящая зависимость от них. В свою очередь это связано с возможностью выхода в интернет.Виртуальное общение также несет реальный вред физиологической и эмоциональной составляющей владельцев мобильных устройств.