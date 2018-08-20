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Мировые продажи телефонов без доступа к Сети выросли в 2017 году на 5%

Продажи мобильных телефонов, в которых нет доступа к интернету, выросли впервые в 2017 году на 5 процентов. При этом продажа смартфонов и прочих устройств с выходом в Сеть демонстрирует довольно низкий рост, ограничившийся 2 процентами.

Мировые продажи телефонов без доступа к Сети выросли в 2017 году на 5%


СМИ отмечают, что рост продаж в 2017 году кнопочных обычных телефонов, в которых нет доступа к Сети, связан с тем, что потребители желают максимально оградить себя от пользования соцсетями, а также прочими популярными ресурсами. Британские эксперты отмечают, что такой тенденции только можно порадоваться. Специалисты рассказали, что у многих потенциальных пользователей современными гаджетами развивается настоящая зависимость от них. В свою очередь это связано с возможностью выхода в интернет.

Виртуальное общение также несет реальный вред физиологической и эмоциональной составляющей владельцев мобильных устройств.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:50
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