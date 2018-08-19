Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 14 Авг 2018 в 11:23 PDT

Однако на днях стало известно о том, что молодая мамочка решила вспомнить прошлое и устроить откровенную фотосессию. Съемка правда проходила не в таком формате как раньше и рядом с ней был муж Дмитрий Дмитренко, однако пользователи Сети все равно не оценили такой затеи.По их мнению, имея за плечами такое позорное прошлое, Оля должна вообще забыть об интимных фотосессиях или же не демонстрировать полученные снимки всей стране.Но сама Рапунцель так не считает. Она не видит ничего плохо в съемках такого формата, поскольку они вносят в отношения пары некую новизну и страсть. Кроме того, выглядят они вполне эстетично.Стоит отметить, что незадолго до откровенной фотосессии новоиспеченных родителей раскритиковали за фотосессию со львом, в которой участвовала маленькая Василиса.