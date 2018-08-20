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Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых кроссоверов девяностых годов

Эксперты анонсировали пятёрку ТОП самых неубиваемых кроссоверов девяностых годов, продававшихся на территории России. Первое место в рейтинге занял Toyota Land Cruiser 80, который в РФ появился в 1990 году.

Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых кроссоверов девяностых годов


Авто оснащался 4,2-литровым мотором на 130 л.с. В продажу поздней поступила также более мощная модификация на 170 л.с. В качестве трансмиссии предлагались МКПП-6 и МКПП-4. На второй позиции оказался Nissan Patrol GR Y60. Сразу после премьеры машина получила большую популярность за счёт комфортабельного салона, а также прочной рамной конструкции. В данный внедорожник можно было заливать бензин практически любого качества.

Третье место занял Mitsubishi Pajero II. Он вышел на российский рынок в 1991 году. Авто имело универсальное шасси, которое отлично подходило для российских дорог того времени. В ТОП дальше следуют Jeep Grand Cherokee, а также Mercedes-Benz G-Class, которые оснащались двигателями V8.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30
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