Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых кроссоверов девяностых годов

Авто оснащался 4,2-литровым мотором на 130 л.с. В продажу поздней поступила также более мощная модификация на 170 л.с. В качестве трансмиссии предлагались МКПП-6 и МКПП-4. На второй позиции оказался Nissan Patrol GR Y60. Сразу после премьеры машина получила большую популярность за счёт комфортабельного салона, а также прочной рамной конструкции. В данный внедорожник можно было заливать бензин практически любого качества.Третье место занял Mitsubishi Pajero II. Он вышел на российский рынок в 1991 году. Авто имело универсальное шасси, которое отлично подходило для российских дорог того времени. В ТОП дальше следуют Jeep Grand Cherokee, а также Mercedes-Benz G-Class, которые оснащались двигателями V8.