АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Антон Гусев сказал, что не хочет детей от Виктории Романец

Уже целый год бывшие участники скандального телепроекта «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец состоят в браке.

На днях в интернете хейтеры выложили разговор по телефону, где Антон сказал, что не желает детей от супруги. В записи Гусев заявляет, что его экс-жена Евгения Феофилактова намного адекватнее Виктории Романец.

Антон Гусев сказал, что не хочет детей от Виктории Романец

Вика уже заявляла, что не должна любить его ребёнка от первого брака - Даниэля. Молодой человек также поведал, что она очень не любит детей и их крики ее сильно раздражают.

Антон Гусев сказал, что не хочет детей от Виктории Романец

Гусев решительно заявил, что иметь от Романец ребенка он не хочет, ибо развестись всегда можно, а вот заводить детей - это невероятно серьезный шаг.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
В Сети рассекретили подробности нового кроссовера
Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно
«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в
Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю
У Анастасии Волочковой украли ноутбук
Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе
Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер
Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Александра Шева передумала уменьшать объем своих
Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только
В Москве полиция проверяет информацию о двойном
Просмотреть все новости