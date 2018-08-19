Антон Гусев сказал, что не хочет детей от Виктории Романец

На днях в интернете хейтеры выложили разговор по телефону, где Антон сказал, что не желает детей от супруги. В записи Гусев заявляет, что его экс-жена Евгения Феофилактова намного адекватнее Виктории Романец.Вика уже заявляла, что не должна любить его ребёнка от первого брака - Даниэля. Молодой человек также поведал, что она очень не любит детей и их крики ее сильно раздражают.Гусев решительно заявил, что иметь от Романец ребенка он не хочет, ибо развестись всегда можно, а вот заводить детей - это невероятно серьезный шаг.