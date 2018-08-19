По словам некоторых гостей, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес была скучной

Однако, несмотря на то, что гостей было действительно очень много, мало кто из них остался по-настоящему доволен торжеством.В частности, Елизавета Триандафилиди, которая вместе с Алексеем Чайчицем очень долго добиралась до места назначения, отчиталась о свадьбе Вити и Тани коротким, но емким словом – «нормально», а Саймон Марданшин и вовсе не нашел, что сказать.Виктория Борисевич, прибывшая на праздник жениха и невесты в компании Давида Анташвили из самой Беларуси, призналась, что ей было скучно. По ее словам, она впервые была на такого рода мероприятии, поэтому представляла, что оно будет куда веселее и интереснее.Стоит отметить, что сама Таня призналась, что празднование шло не по плану, а потому она ужасно нервничала, ведь хотела угодить своим гостям. Судя по всему, девушке это сделать не удалось.