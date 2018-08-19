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По словам некоторых гостей, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес была скучной

На прошлых выходных участники телепроекта «Дом-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес, которые стали победителями конкурса «Свадьба на миллион», отметили свою свадьбу. Они арендовали шикарное место в Подмосковье, куда пригласили не только родных и близких, но и множество бывших и нынешних своих коллег по реалити-шоу.

Однако, несмотря на то, что гостей было действительно очень много, мало кто из них остался по-настоящему доволен торжеством.

По словам некоторых гостей, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес была скучной

В частности, Елизавета Триандафилиди, которая вместе с Алексеем Чайчицем очень долго добиралась до места назначения, отчиталась о свадьбе Вити и Тани коротким, но емким словом – «нормально», а Саймон Марданшин и вовсе не нашел, что сказать.

Виктория Борисевич, прибывшая на праздник жениха и невесты в компании Давида Анташвили из самой Беларуси, призналась, что ей было скучно. По ее словам, она впервые была на такого рода мероприятии, поэтому представляла, что оно будет куда веселее и интереснее.

Стоит отметить, что сама Таня призналась, что празднование шло не по плану, а потому она ужасно нервничала, ведь хотела угодить своим гостям. Судя по всему, девушке это сделать не удалось.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:05
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