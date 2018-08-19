По словам некоторых гостей, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес была скучной
На прошлых выходных участники телепроекта «Дом-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес, которые стали победителями конкурса «Свадьба на миллион», отметили свою свадьбу. Они арендовали шикарное место в Подмосковье, куда пригласили не только родных и близких, но и множество бывших и нынешних своих коллег по реалити-шоу.
Однако, несмотря на то, что гостей было действительно очень много, мало кто из них остался по-настоящему доволен торжеством.
В частности, Елизавета Триандафилиди, которая вместе с Алексеем Чайчицем очень долго добиралась до места назначения, отчиталась о свадьбе Вити и Тани коротким, но емким словом – «нормально», а Саймон Марданшин и вовсе не нашел, что сказать.
Виктория Борисевич, прибывшая на праздник жениха и невесты в компании Давида Анташвили из самой Беларуси, призналась, что ей было скучно. По ее словам, она впервые была на такого рода мероприятии, поэтому представляла, что оно будет куда веселее и интереснее.
Стоит отметить, что сама Таня призналась, что празднование шло не по плану, а потому она ужасно нервничала, ведь хотела угодить своим гостям. Судя по всему, девушке это сделать не удалось.
Однако, несмотря на то, что гостей было действительно очень много, мало кто из них остался по-настоящему доволен торжеством.
В частности, Елизавета Триандафилиди, которая вместе с Алексеем Чайчицем очень долго добиралась до места назначения, отчиталась о свадьбе Вити и Тани коротким, но емким словом – «нормально», а Саймон Марданшин и вовсе не нашел, что сказать.
Виктория Борисевич, прибывшая на праздник жениха и невесты в компании Давида Анташвили из самой Беларуси, призналась, что ей было скучно. По ее словам, она впервые была на такого рода мероприятии, поэтому представляла, что оно будет куда веселее и интереснее.
Стоит отметить, что сама Таня призналась, что празднование шло не по плану, а потому она ужасно нервничала, ведь хотела угодить своим гостям. Судя по всему, девушке это сделать не удалось.