Народная артистка Галина Польских попала в больницу

Как добавляет «РЕН ТВ», после инцидента у Галины Польских появилась сыпь, а сама артистка ощутила слабость. Указывается, что ей стало трудно дышать. После этого актриса была вынуждена обратиться в больницу.Как оказалось, укус осы спровоцировал у знаменитости аллергическую реакцию. По имеющимся сведениям, после оказания помощи медики отпустили актрису домой.