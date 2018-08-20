Народная артистка Галина Польских попала в больницу
Галина Польских была госпитализирована. По данным СМИ, народная артистка была доставлена в больницу после укуса осы.
Как добавляет «РЕН ТВ», после инцидента у Галины Польских появилась сыпь, а сама артистка ощутила слабость. Указывается, что ей стало трудно дышать. После этого актриса была вынуждена обратиться в больницу.
Как оказалось, укус осы спровоцировал у знаменитости аллергическую реакцию. По имеющимся сведениям, после оказания помощи медики отпустили актрису домой.
Как добавляет «РЕН ТВ», после инцидента у Галины Польских появилась сыпь, а сама артистка ощутила слабость. Указывается, что ей стало трудно дышать. После этого актриса была вынуждена обратиться в больницу.
Как оказалось, укус осы спровоцировал у знаменитости аллергическую реакцию. По имеющимся сведениям, после оказания помощи медики отпустили актрису домой.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00