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Народная артистка Галина Польских попала в больницу

Галина Польских была госпитализирована. По данным СМИ, народная артистка была доставлена в больницу после укуса осы.

Народная артистка Галина Польских попала в больницу


Как добавляет «РЕН ТВ», после инцидента у Галины Польских появилась сыпь, а сама артистка ощутила слабость. Указывается, что ей стало трудно дышать. После этого актриса была вынуждена обратиться в больницу.

Как оказалось, укус осы спровоцировал у знаменитости аллергическую реакцию. По имеющимся сведениям, после оказания помощи медики отпустили актрису домой.

 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00
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