В Британии стюардессу наказали за публикацию пошлого видео
Стюардесса в Британии была наказана за публикацию пошлого видео. В итоге работница British Airways была отстранена от исполнения своих должностных обязанностей.
В интернете появилось видео, на котором неизвестная снимает чулки и туфли со словами, высказывая в камеру сожаление, что зритель не может понюхать их. Затем женщина стала танцевать стриптиз и показывать в объектив свою грудь.
Британские СМИ предположили, что при помощи этой видеозаписи стюардесса приняла решение продать чулки, которые были на ней в период полета. Подчеркивается, что подобная практика оказалась распространена среди членов экипажей.
В интернете появилось видео, на котором неизвестная снимает чулки и туфли со словами, высказывая в камеру сожаление, что зритель не может понюхать их. Затем женщина стала танцевать стриптиз и показывать в объектив свою грудь.
Британские СМИ предположили, что при помощи этой видеозаписи стюардесса приняла решение продать чулки, которые были на ней в период полета. Подчеркивается, что подобная практика оказалась распространена среди членов экипажей.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00