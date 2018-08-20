АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

В Британии стюардессу наказали за публикацию пошлого видео

Стюардесса в Британии была наказана за публикацию пошлого видео. В итоге работница British Airways была отстранена от исполнения своих должностных обязанностей.

В Британии стюардессу наказали за публикацию пошлого видео


В интернете появилось видео, на котором неизвестная снимает чулки и туфли со словами, высказывая в камеру сожаление, что зритель не может понюхать их. Затем женщина стала танцевать стриптиз и показывать в объектив свою грудь.

Британские СМИ предположили, что при помощи этой видеозаписи стюардесса приняла решение продать чулки, которые были на ней в период полета. Подчеркивается, что подобная практика оказалась распространена среди членов экипажей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Британии стюардессу наказали за публикацию
Анна Семенович в белоснежном наряде затмила
Юлия Проскурякова поразила фанатов своим
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
Просмотреть все новости