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Навозные жуки используют Млечный путь для навигации в пространстве

Шведские ученые вместе с коллегами из ЮАР выяснили, что навозные жуки используют Млечный путь для навигации в пространстве. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Ученые исследовали поведение навозных жуков, с целью определить, как данные насекомые могут ориентироваться на местности. В результате экспериментов выяснилось, что при скатывании навозного шарика, жуки делают «снимки» поляризации света Млечного пути в ночное время. Если свою работу они делают днем, то запоминают расположение Солнца.
Навозные жуки используют Млечный путь для навигации в пространстве


Многие насекомые тоже могут ориентироваться по звездам, только навозные жуки еще и синхронизируют данные с картой окружающей местности. Так они точно ориентируют свое тело в пространстве. Подобные снимки, которые сделаны жуком во время «танца» на навозном шарике, насекомое хранят в своей памяти, хотя мозг у навозников очень маленький.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:30
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