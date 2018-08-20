Навозные жуки используют Млечный путь для навигации в пространстве

Ученые исследовали поведение навозных жуков, с целью определить, как данные насекомые могут ориентироваться на местности. В результате экспериментов выяснилось, что при скатывании навозного шарика, жуки делают «снимки» поляризации света Млечного пути в ночное время. Если свою работу они делают днем, то запоминают расположение Солнца.Многие насекомые тоже могут ориентироваться по звездам, только навозные жуки еще и синхронизируют данные с картой окружающей местности. Так они точно ориентируют свое тело в пространстве. Подобные снимки, которые сделаны жуком во время «танца» на навозном шарике, насекомое хранят в своей памяти, хотя мозг у навозников очень маленький.