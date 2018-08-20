АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров

В авиакомпаниях сообщили о странностях богатых пассажиров. Частные перевозчики отметили наиболее «сумасшедшие» запросы, полученные ими от богатых клиентов.

В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров


К примеру, один клиент нанял борт для собственного коня, а другой — оплатил 2 самолета для переезда, третий путешественник, отправившийся в США из Европы, заказал дополнительную остановку для выгула щенка на территории со свежим воздухом. Имелся в истории факт фрахтовки самолета для транспортировки призовой свиньи. Один из пассажиров заказал бутерброды для гурманов, а также свежие овощи и фрукты. Ничего странного в подобном заказе не было, пока не выяснилось, что это блюдо предназначалась попугаю.

Еще один клиент с необычными запросами арендовал 4 самолета для поездки в Disney World на территории Флориды всей семьёй. Все авиалайнеры оказались оформлены в тематике сказок компании Disney. Имелись и заказы на корректировку маршрута для достижения более красивых видов из иллюминатора. Один из клиентов частной авиакомпании взял на борт пожарного для празднования 50-летия с тортом и свечами. Без эксперта использовать открытое пламя на авиаборту запрещается. Одна пара зафрахтовала самолет на 6 ч. На его борту предлагали вино, спа-процедуры, даже выступление оперного певца, однако приземлился самолет в итоге там же, откуда вылетел.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых
Эксперты анонсированы ТОП-5 самых лучших
В Британии стюардессу наказали за публикацию
Анна Семенович в белоснежном наряде затмила
Юлия Проскурякова поразила фанатов своим
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
Просмотреть все новости