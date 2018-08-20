В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров

К примеру, один клиент нанял борт для собственного коня, а другой — оплатил 2 самолета для переезда, третий путешественник, отправившийся в США из Европы, заказал дополнительную остановку для выгула щенка на территории со свежим воздухом. Имелся в истории факт фрахтовки самолета для транспортировки призовой свиньи. Один из пассажиров заказал бутерброды для гурманов, а также свежие овощи и фрукты. Ничего странного в подобном заказе не было, пока не выяснилось, что это блюдо предназначалась попугаю.Еще один клиент с необычными запросами арендовал 4 самолета для поездки в Disney World на территории Флориды всей семьёй. Все авиалайнеры оказались оформлены в тематике сказок компании Disney. Имелись и заказы на корректировку маршрута для достижения более красивых видов из иллюминатора. Один из клиентов частной авиакомпании взял на борт пожарного для празднования 50-летия с тортом и свечами. Без эксперта использовать открытое пламя на авиаборту запрещается. Одна пара зафрахтовала самолет на 6 ч. На его борту предлагали вино, спа-процедуры, даже выступление оперного певца, однако приземлился самолет в итоге там же, откуда вылетел.