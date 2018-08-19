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Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря имело право запретить песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Несколько дней назад в Сети появился список композиций, которые не разрешается слушать на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области. Среди прочих исполнителей там были указаны: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Скриптонит, Тимати, Face и Pharaoh.

Пользователи были удивлены, однако руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила, почему запретила некоторые композиции популярных звезд отечественного производителя.

Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря имело право запретить песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

По ее словам, основной причиной стало то, что текстах перечисленных песен присутствует ненормативная лексика и сексуальный подтекст. Кроме того, они пропагандируют употребление алкоголя и наркотических веществ.

Ситуацию прокомментировал и Роспотребнадзор.

«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что знаменитости на запрет никак не отреагировали.

 
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Общество
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:46
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