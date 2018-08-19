Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря имело право запретить песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова
Несколько дней назад в Сети появился список композиций, которые не разрешается слушать на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области. Среди прочих исполнителей там были указаны: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Скриптонит, Тимати, Face и Pharaoh.
Пользователи были удивлены, однако руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила, почему запретила некоторые композиции популярных звезд отечественного производителя.
По ее словам, основной причиной стало то, что текстах перечисленных песен присутствует ненормативная лексика и сексуальный подтекст. Кроме того, они пропагандируют употребление алкоголя и наркотических веществ.
Ситуацию прокомментировал и Роспотребнадзор.
Стоит отметить, что знаменитости на запрет никак не отреагировали.
Пользователи были удивлены, однако руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила, почему запретила некоторые композиции популярных звезд отечественного производителя.
По ее словам, основной причиной стало то, что текстах перечисленных песен присутствует ненормативная лексика и сексуальный подтекст. Кроме того, они пропагандируют употребление алкоголя и наркотических веществ.
Ситуацию прокомментировал и Роспотребнадзор.
«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», - пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что знаменитости на запрет никак не отреагировали.
Общество
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:46