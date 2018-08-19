Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря имело право запретить песни Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», - пояснили в ведомстве.

Пользователи были удивлены, однако руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила, почему запретила некоторые композиции популярных звезд отечественного производителя.По ее словам, основной причиной стало то, что текстах перечисленных песен присутствует ненормативная лексика и сексуальный подтекст. Кроме того, они пропагандируют употребление алкоголя и наркотических веществ.Ситуацию прокомментировал и Роспотребнадзор.Стоит отметить, что знаменитости на запрет никак не отреагировали.