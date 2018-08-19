Никита Турчин считает, что Тата и Валера Блюменкранц накрутят подписчиков и сойдутся

«Мелкий прав. Конечно, мутят», «Ну а кто не врал? Кузя с Артамоном расходились, Романда с Гусем регулярно, Дрябина вон тоже недавно разошлась и тут же сошлась, да до бесконечности можно перечислят», - высказались поклонники «Дома-2».

Многие поклонники пары надеялись, что возлюбленные просто сильно поругались и на эмоциях решили разводиться, а потому через время они помирятся. Но выяснилось, что Блюменкранцы расстались окончательно и уже готовят документы на развод.Однако участник реалити-шоу Никита Турчин заявил, что никакого развода не будет. По его словам, он очень близко общается с Татой, и когда она говорила с ним о разводе, то не упоминала о жирной точке, но и никаких других заявлений делать не стала.Молодой человек считает, что экс-участники телестройки просто накручивают подписчиков и вскоре вновь будут вместе.