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Никита Турчин считает, что Тата и Валера Блюменкранц накрутят подписчиков и сойдутся

Несколько дней назад околодомовское сообщество было шокировано новостью о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц разводятся. А все потому, что после рождения маленькой Бетти между супругами не происходило никаких громких скандалов.

Многие поклонники пары надеялись, что возлюбленные просто сильно поругались и на эмоциях решили разводиться, а потому через время они помирятся. Но выяснилось, что Блюменкранцы расстались окончательно и уже готовят документы на развод.

Никита Турчин считает, что Тата и Валера Блюменкранц накрутят подписчиков и сойдутся

Однако участник реалити-шоу Никита Турчин заявил, что никакого развода не будет. По его словам, он очень близко общается с Татой, и когда она говорила с ним о разводе, то не упоминала о жирной точке, но и никаких других заявлений делать не стала.

Молодой человек считает, что экс-участники телестройки просто накручивают подписчиков и вскоре вновь будут вместе.

«Мелкий прав. Конечно, мутят», «Ну а кто не врал? Кузя с Артамоном расходились, Романда с Гусем регулярно, Дрябина вон тоже недавно разошлась и тут же сошлась, да до бесконечности можно перечислят», - высказались поклонники «Дома-2».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:22
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