Дима Билан огорчил фанатов искривлённым позвоночником на снимке в Instagram

Исполнитель позировал перед камерой с гаджетом, отметив, что в 21 веке без него невозможно обойтись, но подписчики заметили, что это отразилось на здоровье их кумира. Артист слишком занят своей работой, а также активно занимается спортом, но состояние его спины оставляет желать лучшего. Фолловеры отметили, что Дима Билан запечатлен в неестественной позе, сравнив его фигуру с зигзагом из-за разного уровня плеч.Раньше знаменитость сообщал пользователям сетей, что не хотел обращаться к доктору, имея бронхит. В итоге у него появилось воспаление лёгких. Артисту даже пришлось отменить свои концерты. Подписчики боятся, что на этот раз история может повториться со спиной.