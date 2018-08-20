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Дима Билан огорчил фанатов искривлённым позвоночником на снимке в Instagram

Дима Билан в Instagram показал поклонникам снимок в полный рост. Певец сильно огорчил своих многочисленных фанатов видом искривлённого позвоночника, после чего сюжет стал бурно обсуждаться в сетях.

Дима Билан огорчил фанатов искривлённым позвоночником на снимке в Instagram


Исполнитель позировал перед камерой с гаджетом, отметив, что в 21 веке без него невозможно обойтись, но подписчики заметили, что это отразилось на здоровье их кумира. Артист слишком занят своей работой, а также активно занимается спортом, но состояние его спины оставляет желать лучшего. Фолловеры отметили, что Дима Билан запечатлен в неестественной позе, сравнив его фигуру с зигзагом из-за разного уровня плеч.

Дима Билан огорчил фанатов искривлённым позвоночником на снимке в Instagram


Раньше знаменитость сообщал пользователям сетей, что не хотел обращаться к доктору, имея бронхит. В итоге у него появилось воспаление лёгких. Артисту даже пришлось отменить свои концерты. Подписчики боятся, что на этот раз история может повториться со спиной.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15
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