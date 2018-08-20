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Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом Геловани и поехала на отдых в Грецию

Оксана Акиньшина 18 августа в сети Instagram сообщила о разводе с Арчилом Геловани. СМИ передают, что после данного заявления актриса поехала отдыхать в Грецию на море.

Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом Геловани и поехала на отдых в Грецию


Вместе с ней улетели маленькая дочь, а также сын. Оксана Акиньшина в Сети уже выложила ряд фото с отдыха. Из снимков видно, что все члены семьи пребывают в отличном настроении. Когда-то в интервью актриса сказала, что развод с супругом ничего особенно не поменяет в ее жизни. Пользуясь возможностью, знаменитость показала поклонникам свою фигуру в купальнике. У неё такого рода снимки являются большой редкостью. Оказалось, что актриса в настоящее время имеет великолепную физическую форму. Фолловеры написали, что Оксана Акиньшина является большим примером для подражания.

Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом Геловани и поехала на отдых в Грецию


За цвет купальника фолловеры назвали Оксану Акиньшину розовым фламинго. Они посоветовали актрисе при такой фигуре не носить совместный купальник.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30
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