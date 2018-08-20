Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом Геловани и поехала на отдых в Грецию

Вместе с ней улетели маленькая дочь, а также сын. Оксана Акиньшина в Сети уже выложила ряд фото с отдыха. Из снимков видно, что все члены семьи пребывают в отличном настроении. Когда-то в интервью актриса сказала, что развод с супругом ничего особенно не поменяет в ее жизни. Пользуясь возможностью, знаменитость показала поклонникам свою фигуру в купальнике. У неё такого рода снимки являются большой редкостью. Оказалось, что актриса в настоящее время имеет великолепную физическую форму. Фолловеры написали, что Оксана Акиньшина является большим примером для подражания.За цвет купальника фолловеры назвали Оксану Акиньшину розовым фламинго. Они посоветовали актрисе при такой фигуре не носить совместный купальник.