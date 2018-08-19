АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Уфолог: Новый конец света может наступить от второй Луны

Известным уфологом проведен анализ соцсетей, в результате которого специалист определил существование новой угрозы для человечества. Большинство людей в США ждут конца света, который придет от второй Луны.

Исследователь рассказал, что пользователи публикуют сообщения про рассекречены данные из NASA, в которых подтверждается факт наличия в небе второй Луны. При этом ученые стараются как можно быстрее опровергнуть информацию о утечке данных, а так же сообщают, что это все ложная информация.
Уфолог: Новый конец света может наступить от второй Луны


Основная масса людей уверена в существовании новой проблемы для человечества. Точные данные про все экспедиции на Луну так и не опубликованы. Ситуация напоминает распространение слухов о конце света и планете Нибиру, только доказать или опровергнуть существования второй Луны ученые не решаются.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
Просмотреть все новости