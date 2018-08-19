Уфолог: Новый конец света может наступить от второй Луны

Исследователь рассказал, что пользователи публикуют сообщения про рассекречены данные из NASA, в которых подтверждается факт наличия в небе второй Луны. При этом ученые стараются как можно быстрее опровергнуть информацию о утечке данных, а так же сообщают, что это все ложная информация.Основная масса людей уверена в существовании новой проблемы для человечества. Точные данные про все экспедиции на Луну так и не опубликованы. Ситуация напоминает распространение слухов о конце света и планете Нибиру, только доказать или опровергнуть существования второй Луны ученые не решаются.