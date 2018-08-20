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Анна Семенович в белоснежном наряде затмила Анастасию Волочкову

38-летняя Анна Семенович и 42-летняя Анастасия Волочкова в рамках Instagram устроили настоящий модный баттл в белых нарядах. По мнению поклонников, экс-солистка «Блестящих» просто затмила балерину, появившись на фото без яркого грима.

Анна Семенович в белоснежном наряде затмила Анастасию Волочкову


Пользователи Сети неоднократно критиковали балерину из-за публикации в мини-бикини. Подписчики советовали знаменитости отказаться от откровенных кадров, так как она воспитывает несовершеннолетнюю дочку Ариадну. Однако на этот раз юзеры считают, что звезда Большого театра в костюме молочного оттенка выглядит весьма эффектно.

Анна Семенович в белоснежном наряде затмила Анастасию Волочкову


Анна Семенович еще не задумывается по поводу детей. Артистка мечтает сначала найти достойного мужчину на всю жизнь. Снимок певицы в наряде белого цвета за сутки собрал более 90 тысяч отметок «Мне нравится» и 80 комментариев. Фанаты отметили, что артистке стоит оставить карьеру певицы и попробовать себя в модельном бизнесе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30
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