Анна Семенович в белоснежном наряде затмила Анастасию Волочкову

Пользователи Сети неоднократно критиковали балерину из-за публикации в мини-бикини. Подписчики советовали знаменитости отказаться от откровенных кадров, так как она воспитывает несовершеннолетнюю дочку Ариадну. Однако на этот раз юзеры считают, что звезда Большого театра в костюме молочного оттенка выглядит весьма эффектно.Анна Семенович еще не задумывается по поводу детей. Артистка мечтает сначала найти достойного мужчину на всю жизнь. Снимок певицы в наряде белого цвета за сутки собрал более 90 тысяч отметок «Мне нравится» и 80 комментариев. Фанаты отметили, что артистке стоит оставить карьеру певицы и попробовать себя в модельном бизнесе.