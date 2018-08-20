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Юлия Проскурякова поразила фанатов своим идеальным телом в бикини

Юлия Проскурякова смогла своим идеальным телом в бикини поразить фанатов, которые критиковали ее раньше за лишние килограммы. Супруга Игоря Николаева опубликовала новый пост в Instagram.

Юлия Проскурякова поразила фанатов своим идеальным телом в бикини


Юлия Проскурякова сделала новое фото на Рижском взморье, позируя перед камерами на фоне моря. Лето, проведенное популярной певицей в Юрмале, отразилось в итоге на её фигуре. Диета помогла 36-летней звезде опять вернуть подтянутые бедра, покатые плечи и красивую линию декольте. Пользователи Сети поставили к фото более 7 000 лайков. Они хвалили исполнительницу песен за хорошую работу над собой, не забывая восхищаться ее сексуальной фигурой.

Юлия Проскурякова поразила фанатов своим идеальным телом в бикини


Стоит отметить, что Юлия Проскурякова на прошлой неделе отмечала свой день рождения. На празднике присутствовали звездные гости: Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Игорь Гуляев.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00
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