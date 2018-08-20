Юлия Проскурякова поразила фанатов своим идеальным телом в бикини

Юлия Проскурякова сделала новое фото на Рижском взморье, позируя перед камерами на фоне моря. Лето, проведенное популярной певицей в Юрмале, отразилось в итоге на её фигуре. Диета помогла 36-летней звезде опять вернуть подтянутые бедра, покатые плечи и красивую линию декольте. Пользователи Сети поставили к фото более 7 000 лайков. Они хвалили исполнительницу песен за хорошую работу над собой, не забывая восхищаться ее сексуальной фигурой.Стоит отметить, что Юлия Проскурякова на прошлой неделе отмечала свой день рождения. На празднике присутствовали звездные гости: Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Игорь Гуляев.