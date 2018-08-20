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Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту

Ученые сообщили, что отказ от соли может вызвать инфаркт. Как уточняет профессор Виталий Румянцев, режимы питания с такими ограничениями могут оказаться вредными для организма.

Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту


Эксперт рекомендует «слушать себя» и давать адекватную оценку реакции организма на питание. В частности, после интенсивных физических нагрузках в условиях холодного окружения желательно восполнить энергию при помощи жиров. При этом, что именно выбрать: сливки, мясо, сметану – каждый решает самостоятельно исходя из своего рациона. Погоню за здоровьем с применением бессолевой диеты профессор рассматривает как рискованную. Он призвал здоровых людей питаться без ограничений, а больным обратиться за советами к специалисту.

При бессолевой диете в первые недели отмечается быстрое похудение человека, но это сопровождается патологическим ростом активности нервных клеток, а также увеличением риска инфаркта из-за сужения сосудов, их спазмов, а также сгущения крови. Для тех, кто страдает по причине высокого артериального давления желательно придерживаться суточной нормы употребления хлорида натрия, а не отказываться полностью от соли. Речь идёт про объемы порядка 5 г в сутки.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00
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