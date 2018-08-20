АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка новорожденного

Преждевременные роды могут спровоцировать нарушения в развитии мозжечка новорожденного. Исследования Национального детского медцентра США показали все изменения, которые происходят в мозге, а так же способы избежать негативных последствий.

Отвечающий за мышечную память и координацию движений мозжечок, увеличивается у плода в период последнего триместра беременности. Как рассказали специалисты, «гипоксический» инсульт и преждевременные роды способны затормозить функции данного органа. Эксперименты провели на двух группах мышей: нормальной и «гипоксической». Грызуны двигались по автоматизированному «полигону», который фиксировал время, необходимое для каждого движения. При этом контрольная группа обучалась преодолевать препятствия всегда быстрее.
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка новорожденного


Эксперты выяснили, что функционирование нейронов Пуркинье нарушается при гипоксии. Они замедляют частоту нервных импульсов. Исследования позволили создать терапию с применением препарата, повышающего уровень гамма-аминомасляной кислоты, который вводить будут сразу после случая гипоксии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Просмотреть все новости