Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка новорожденного

Отвечающий за мышечную память и координацию движений мозжечок, увеличивается у плода в период последнего триместра беременности. Как рассказали специалисты, «гипоксический» инсульт и преждевременные роды способны затормозить функции данного органа. Эксперименты провели на двух группах мышей: нормальной и «гипоксической». Грызуны двигались по автоматизированному «полигону», который фиксировал время, необходимое для каждого движения. При этом контрольная группа обучалась преодолевать препятствия всегда быстрее.Эксперты выяснили, что функционирование нейронов Пуркинье нарушается при гипоксии. Они замедляют частоту нервных импульсов. Исследования позволили создать терапию с применением препарата, повышающего уровень гамма-аминомасляной кислоты, который вводить будут сразу после случая гипоксии.