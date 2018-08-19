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На снимках Google Maps была замечена серебристая летающая тарелка

Внимательные пользователи сетей заметили на снимках Google Maps серебристую летающую тарелку, прикрытую деревьями. Такое событие вызвало очередную дискуссию между скептиками и поклонниками НЛО.

На снимках Google Maps была замечена серебристая летающая тарелка


С помощью сервиса Google Maps можно рассмотреть точное расположение домов, городов и лесов. Однако пользователям удается найти объекты, напоминающие своей формой НЛО. Рассматривая карту Румынского леса, один из пользователей заметил летающую тарелку серебристого цвета, которую наполовину прикрывали ветки деревьев. Благодаря освещению и тени можно четко рассмотреть контуры корабля пришельцев с круглыми иллюминаторами. Подобный вид НЛО часто можно встретить в описании научной фантастики.

Это не первый случай, когда любителям Google Maps выпадает возможность находить неопознанные объекты на картах. Не так давно, удалось обнаружить НЛО, который пытался спрятаться под водой в Греции.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:30
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