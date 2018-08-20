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Астронавт Олег Артемьев рассказал о спорте в космосе

Астронавт Олег Артемьев сообщил о спорте в условиях космоса. Для поддержания тела в хорошем состоянии имеются спецтренажёры, включая аппараты для силовых нагрузок.

Астронавт Олег Артемьев рассказал о спорте в космосе


Подобного рода устройства требуются космонавтам для поддержания своей физической формы. Условия нахождения на МКС сильно отличаются от земных, потому важно сохранять тонус. Как отметил Олег Артемьев, космонавты уделяют спорту внимание ежедневно. Он продемонстрировал один из тренажёров под названием ARED. Впоследствии астронавт намерен показать саму тренировку.

Удобство устройства заключается в том, что во время занятия можно смотреть в иллюминатор за Землёй. Астронавт Олег Артемьев достаточно часто делится с пользователями интернета интересными снимками из жизни космонавтов, демонстрируя реальность нахождения на орбите.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00
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