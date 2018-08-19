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В центре Волжского местная жительница подмылась на на глазах у прохожих

СМИ передают, что в центре Волжского местная жительница перепутала фонтанчик для питья с биде. Неадекватная женщина подмылась на проспекте Ленина прямо на глазах у прохожих, а потом станцевала страстный нудистский танец.

В центре Волжского местная жительница подмылась на на глазах у прохожих


Жительница Волжского разделась на глазах у изумленной публики, достала из пакета предположительно бутылку с водкой, и выпила содержимое. Захотев избавится от пота и грязи на своем теле пьяная особа решила ополоснуть промежность. По всей видимости, она перепутала питьевой фонтанчик с биде, подмывшись там перед возмущённой публикой. Очевидцы сделали замечание женщине, отметив, что она себя ведёт недостойно в общественном месте.

Местная жительница гордо выслушала замечания и сказав пару слов в свою защиту продолжила шалить. Пьяная особа после этого начала перед публикой трясти своими формами. Затем хулиганка удалилась в неизвестном направлении.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:05
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