В центре Волжского местная жительница подмылась на на глазах у прохожих

Жительница Волжского разделась на глазах у изумленной публики, достала из пакета предположительно бутылку с водкой, и выпила содержимое. Захотев избавится от пота и грязи на своем теле пьяная особа решила ополоснуть промежность. По всей видимости, она перепутала питьевой фонтанчик с биде, подмывшись там перед возмущённой публикой. Очевидцы сделали замечание женщине, отметив, что она себя ведёт недостойно в общественном месте.Местная жительница гордо выслушала замечания и сказав пару слов в свою защиту продолжила шалить. Пьяная особа после этого начала перед публикой трясти своими формами. Затем хулиганка удалилась в неизвестном направлении.