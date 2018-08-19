СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
СМИ со ссылкой на неуказанные источники заявили, что черная дыра стала поглощать Землю. Указывается, что группа испанских учёных выявила группу сверхмассивных объектов в карликовых галактиках.
Исследователи выяснили, что 40 растущих черных дыр имеют массы порядка 10-100 тысяч относительно солнечной. Большинство объектов этого типа находятся на удалении от Земли в 1 млрд световых лет и более. Это делает вероятность столкновения планеты с такими объектами крайне малой.
При этом многие черные дыры оставались незамеченными в течение долгих лет. Это якобы приводит к вопросу о существовании поблизости от Солнечной системы подобного объекта. Стоит отметить, что черная дыра находится в центре Млечного пути. Учитывая взаимодействие сверхмассивных объектов появление угрозы для Земли было бы замечено незамедлительно.
Исследователи выяснили, что 40 растущих черных дыр имеют массы порядка 10-100 тысяч относительно солнечной. Большинство объектов этого типа находятся на удалении от Земли в 1 млрд световых лет и более. Это делает вероятность столкновения планеты с такими объектами крайне малой.
При этом многие черные дыры оставались незамеченными в течение долгих лет. Это якобы приводит к вопросу о существовании поблизости от Солнечной системы подобного объекта. Стоит отметить, что черная дыра находится в центре Млечного пути. Учитывая взаимодействие сверхмассивных объектов появление угрозы для Земли было бы замечено незамедлительно.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:45