СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю

Исследователи выяснили, что 40 растущих черных дыр имеют массы порядка 10-100 тысяч относительно солнечной. Большинство объектов этого типа находятся на удалении от Земли в 1 млрд световых лет и более. Это делает вероятность столкновения планеты с такими объектами крайне малой.При этом многие черные дыры оставались незамеченными в течение долгих лет. Это якобы приводит к вопросу о существовании поблизости от Солнечной системы подобного объекта. Стоит отметить, что черная дыра находится в центре Млечного пути. Учитывая взаимодействие сверхмассивных объектов появление угрозы для Земли было бы замечено незамедлительно.