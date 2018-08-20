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Ученые: Непрозрачный кусок Вселенной не вписывается в привычную теорию космоса

Ученые нашли непрозрачный кусок Вселенной, который не вписывается в привычную теорию космоса. Он расположился перед квазаром со сверхмощной черной дырой, а также имел небольшое количество галактик.

Благодаря телескопу Subaru астрономам удалось выяснить, что данная область космического пространства способна поглотить световое излучение на расстоянии 300 млн световых лет, когда оно исходит от звезд. Такие события произошли во Вселенной миллиард лет назад, вот только она не имеет большого количества материи, как считалось раньше.

Ученые: Непрозрачный кусок Вселенной не вписывается в привычную теорию космоса


Ученые будут продолжать исследования, а также отметили, что далекие объекты хорошо видны из-за атомов водорода в волнах излучения. Свет во время прохождения через расширяющуюся Вселенную их растягивает, но материя промежуточного пространства может сделать волны незаметными для земного оборудования. Некоторые специалисты считают, что открытый участок космоса проходит повторную ионизацию после рождения звезд и превращения их в сверхновые.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:30
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