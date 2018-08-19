Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе нового ухажера и уже принимает от него дорогие подарки

Более того, некоторые просто отказывались верить в то, что возлюбленные, которые всего год назад стали родителями, смогли так просто отказаться от совместной жизни, и надеялись, что они дадут еще друг другу шанс ради своей дочери.Однако Тата сразу была категорична и сейчас всеми своими поступками демонстрирует то, что она прекрасно обходится и без Валеры.А несколько дней назад девушка опубликовала снимок, на котором она позирует около роскошного автомобиля, якобы принадлежащего ей. Но фанаты не стали радоваться такому приобретению, поскольку решили, что своих денег на такую дорогую машину у Таты нет, это значит, что она получила ее в дар от своего нового ухажера или состоятельного поклонника.В итоге доброжелательные подписчики попросили молодую мамочку перестать изображать из себя сильную и независимую женщину и помириться с супругом, ведь если она сразу же начнет строить новые отношения, не успев окончательно разобраться со старыми, то общество будет о ней не самого лучшего мнения.