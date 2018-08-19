АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе нового ухажера и уже принимает от него дорогие подарки

Новость о разводе экс-участников телепроекта «Дом-2» Таты и Валерия Блюменкранц шокировала публику. Многие были уверены в том, что, выйдя за периметр супруги смогут сохранить свои отношения и стать такой же образцовой семьей, как у Дарьи и Сергея Пынзарь.

Более того, некоторые просто отказывались верить в то, что возлюбленные, которые всего год назад стали родителями, смогли так просто отказаться от совместной жизни, и надеялись, что они дадут еще друг другу шанс ради своей дочери.

Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе нового ухажера и уже принимает от него дорогие подарки

Однако Тата сразу была категорична и сейчас всеми своими поступками демонстрирует то, что она прекрасно обходится и без Валеры.

А несколько дней назад девушка опубликовала снимок, на котором она позирует около роскошного автомобиля, якобы принадлежащего ей. Но фанаты не стали радоваться такому приобретению, поскольку решили, что своих денег на такую дорогую машину у Таты нет, это значит, что она получила ее в дар от своего нового ухажера или состоятельного поклонника.

В итоге доброжелательные подписчики попросили молодую мамочку перестать изображать из себя сильную и независимую женщину и помириться с супругом, ведь если она сразу же начнет строить новые отношения, не успев окончательно разобраться со старыми, то общество будет о ней не самого лучшего мнения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети рассекретили подробности нового кроссовера
Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно
«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в
Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю
У Анастасии Волочковой украли ноутбук
Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе
Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер
Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Александра Шева передумала уменьшать объем своих
Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только
В Москве полиция проверяет информацию о двойном
Иван Ургант поздравил в Instagram свою падчерицу
Валерий Блюменкранц опроверг слухи о своем
Российские дипломаты экстренно посетили Марию
Николай Басков обнародовал «смешное» фото с
Ольга Рапунцель и Алена Савкина снова разругались
В Сети появилось видео с танцем казаков на
У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy
Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре
Виктория Романец заявила, что не обязана любить
В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог
Нина Корниенко поведала о тайном романе с Андреем
WhatsApp отключают шифрование в переписках и
По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия
Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте
Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то,
Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф
В одной из клиник США одновременно забеременели
УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто
Просмотреть все новости