Жительница Воронежа устроила вялые танцы на барной стойке
Пользователей соцсети позабавило видео, на котором девушка, вылезшая на барную стойку, устроила танцы. Этот случай произошёл в Воронеже.
Некоторые очевидцы сняли происходящее на камеру, опубликовав видео в интернете. На кадрах видно, как местная жительница, по всей видимости, перебрав с алкоголем, начала танцевать на барной стойке одного из местных питейных заведений. Стоит отметить, что девушка двигалась абсолютно не в ритм музыки. Это ещё больше позабавило людей, которые находились в данном месте.
Многие пользователи Сети начали обсуждать вялый танец очаровательной девушки, которая была одета в шорты и майку. Некоторые предположили, что героиня этого ролика, протрезвев, не особо обрадуется, увидев свой танец на видео.
Некоторые очевидцы сняли происходящее на камеру, опубликовав видео в интернете. На кадрах видно, как местная жительница, по всей видимости, перебрав с алкоголем, начала танцевать на барной стойке одного из местных питейных заведений. Стоит отметить, что девушка двигалась абсолютно не в ритм музыки. Это ещё больше позабавило людей, которые находились в данном месте.
Многие пользователи Сети начали обсуждать вялый танец очаровательной девушки, которая была одета в шорты и майку. Некоторые предположили, что героиня этого ролика, протрезвев, не особо обрадуется, увидев свой танец на видео.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:55