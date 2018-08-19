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Александра Шева передумала уменьшать объем своих губ

Сразу после того, как Александра Шева покинула телепроект «Дом-2», она не вернулась в родной город к маленькой дочери, а поселилась у своего бывшего возлюбленного Арая Чобаняна и принялась активно усовершенствовать внешность.

Так, первым делом девушка посетила салон красоты, где сделала себе короткую стрижку и покраску волос. После она отправилась к пластическому хирургу, который сделал ей операцию по удалению комков Биша, а напоследок Саша намеревалась удалить филеры из губ, чтобы их объем стал меньше.

Александра Шева передумала уменьшать объем своих губ

Многочисленные поклонники с нетерпением ждали того дня, когда она уже отправится на прием, дабы ее губы стали выглядеть натурально и эстетично, однако этого так и не произошло, ведь в самый последний момент Шева передумала.

«Я не решилась и сказала, что Шева без губ — это не Шева. Поэтому мне плевать на все ваши осуждения, я оставила все как есть», - написала она в своем микроблоге.

После такого заявление многие не стали скрывать своего разочарования и засыпали девушку своими негативными комментариями, высказав ей все, что они о ней думают.

Впрочем, Саша уже привыкла , что ее губы не нравятся подписчикам, а потому на критику с их стороны не обращает никакого внимания.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:26
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