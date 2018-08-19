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Эксперты назвали пять самых необычных услуг в отелях

Эксперты сравнили всевозможные услуги, которые имеются во многих отелях. При этом они выделили пять самых необычных вариантов.

Эксперты назвали пять самых необычных услуг в отелях


В таиландской гостинице, которая находится в городе Чианг Рай, посетители имеют возможность на спине слона заниматься йогой. В отеле Берлина постояльцы могут в музыкальной студии записать песни, которые поют в душе, но для этого придется брать с собой помощников. В американском городе Нью-Джерси, работники заведения показывают кинофильмы на крыше гостиницы. При этом днем это место является зоной обычного отдыха.

Посетители отеля в Омане имеют возможность примерять роль популярного Джеймса Бонда. В одной из гавайских гостиниц теннисисты могут играть на кортах, которые снабжены камерами, записывающими и анализирующими игры в режиме настоящего времени.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:40
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