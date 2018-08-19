Ученые создали сплав из платины и золота, который намного прочнее стали

Сведения об эксперименте ученые опубликовали в научном издании Science Daily. Для того, чтобы решиться на такое исследование, американские специалисты пересмотрели заново теорию износа. Для того, чтобы подобрать оптимальную комбинацию сплавов, ученые делали вычисления на уровне атомов.Как отметили специалисты Сандийских лабораторий, самые износостойкие материалы должны обладать не повышенной твердостью, а теплостойкостью. Благодаря компьютерной симуляции ученые выяснили, какие микроструктуры являются самыми прочными. После соединения золота и платины выяснилось, что этот сплав обладает повышенной плотностью. Также он способен образовывать алмазоподобный углерод, используемый для прочных и гладких покрытий.Открытие американских ученых может быть полезно для таких областей науки как аэрокосмическая и авиационная промышленность, а также микроэлектроника.