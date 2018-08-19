Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение персонажа из американского шоу 80-х
На Южном полюсе Марса среди песка и камней сотрудники NASA нашли изображение, похожее на персонажа американского шоу 80-х годов. Пользователи сетей после просмотра сюжета оценили чувство юмора марсиан.
Американское шоу «Маппеты» было популярно в 80-х годах, а его главными персонажами были доктор Бунзена и ассистент Биккер, которые постоянно попадали в нелепые ситуации. Таких героев заметили эксперты на снимках поверхности Марса. Они считают, что жители Красной планеты нарочно создали такие рисунки. Пришельцы знают о существовании подобного шоу и имеют отличное чувство юмора.
Пользователи считают, что в то время как сотрудники NASA и уфологи изучают далекие планеты, гуманоиды смеются над человечеством, изображая персонажей юмористического шоу на каменной поверхности небесного тела. Но сотрудники агентства не связывают изображения с инопланетным разумом, хотя именно они обратили внимание пользователей на схожесть рисунков с лицами главных героев телешоу.
Американское шоу «Маппеты» было популярно в 80-х годах, а его главными персонажами были доктор Бунзена и ассистент Биккер, которые постоянно попадали в нелепые ситуации. Таких героев заметили эксперты на снимках поверхности Марса. Они считают, что жители Красной планеты нарочно создали такие рисунки. Пришельцы знают о существовании подобного шоу и имеют отличное чувство юмора.
Пользователи считают, что в то время как сотрудники NASA и уфологи изучают далекие планеты, гуманоиды смеются над человечеством, изображая персонажей юмористического шоу на каменной поверхности небесного тела. Но сотрудники агентства не связывают изображения с инопланетным разумом, хотя именно они обратили внимание пользователей на схожесть рисунков с лицами главных героев телешоу.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:10