АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение персонажа из американского шоу 80-х

На Южном полюсе Марса среди песка и камней сотрудники NASA нашли изображение, похожее на персонажа американского шоу 80-х годов. Пользователи сетей после просмотра сюжета оценили чувство юмора марсиан.

Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение персонажа из американского шоу 80-х


Американское шоу «Маппеты» было популярно в 80-х годах, а его главными персонажами были доктор Бунзена и ассистент Биккер, которые постоянно попадали в нелепые ситуации. Таких героев заметили эксперты на снимках поверхности Марса. Они считают, что жители Красной планеты нарочно создали такие рисунки. Пришельцы знают о существовании подобного шоу и имеют отличное чувство юмора.

Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение персонажа из американского шоу 80-х


Пользователи считают, что в то время как сотрудники NASA и уфологи изучают далекие планеты, гуманоиды смеются над человечеством, изображая персонажей юмористического шоу на каменной поверхности небесного тела. Но сотрудники агентства не связывают изображения с инопланетным разумом, хотя именно они обратили внимание пользователей на схожесть рисунков с лицами главных героев телешоу.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
В Сети рассекретили подробности нового кроссовера
Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно
«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в
Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю
У Анастасии Волочковой украли ноутбук
Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе
Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер
Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Александра Шева передумала уменьшать объем своих
Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только
В Москве полиция проверяет информацию о двойном
Просмотреть все новости