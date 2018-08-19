Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе с Алексеем Чадовым

Многим поклонникам стоит брать пример с Агнии Дитковските, так как ей удаётся успешно совмещать материнство с работой и прекрасно общаться с бывшим мужем, с которым они считают друг друга близкими друзьями. Сама актриса не видит в этом ничего сверхъестественного, подобную манеру поведения она переняла у своих родителей.Звезда считает, что за десять лет они с Алексеем Чадовым стали по-настоящему близкими людьми. Ведь у них много общих интересов и воспоминаний, однако, главным связующим звеном является общий ребёнок. О причинах развода актриса предпочитает не рассказывать. По её словам, иногда жизнь складывается так, что даже, имея огромные чувства друг к другу, людям приходится расстаться.