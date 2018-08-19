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Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе с Алексеем Чадовым

Агния Дитковските и Алексей Чадов в 2015 году официально оформили развод, но бывшие супруги до сих пор проводят вместе семейные праздники и отпуска. Актриса не рассказывала 4-летнему сыну Фёдору о том, что они с отцом разошлись.

Многим поклонникам стоит брать пример с Агнии Дитковските, так как ей удаётся успешно совмещать материнство с работой и прекрасно общаться с бывшим мужем, с которым они считают друг друга близкими друзьями. Сама актриса не видит в этом ничего сверхъестественного, подобную манеру поведения она переняла у своих родителей.

Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе с Алексеем Чадовым


Звезда считает, что за десять лет они с Алексеем Чадовым стали по-настоящему близкими людьми. Ведь у них много общих интересов и воспоминаний, однако, главным связующим звеном является общий ребёнок. О причинах развода актриса предпочитает не рассказывать. По её словам, иногда жизнь складывается так, что даже, имея огромные чувства друг к другу, людям приходится расстаться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:35
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