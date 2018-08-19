Российские поисковые системы прекратили доступ к 2 600 пиратским сайтам
Поисковые российские системы Google, Rambler, «Спутник», Yandex, Mail.ru прекратили доступ примерно к 2 600 пиратским Интернет-ресурсам. Данная информация касается сайтов, которые были заблокированы на постоянной основе .
Представители Роскомнадзора отмечают, что решение об ограничении доступа к многочисленным пиратским Интернет-ресурсам принимают в Мосгорсуде, а также Минкомсвязи России. В законе «О защите информации» с 1 октября прошлого года появилась норма, обязывающая поисковики прекращать выдавать ссылки на пиратские сайты, заблокированные на постоянной основе.
В сообщении Роскомнадзора значится, что с начала действия этой нормы из популярных поисковых систем исключили сведения о 3 870 сайтах с пиратским контентом.
Представители Роскомнадзора отмечают, что решение об ограничении доступа к многочисленным пиратским Интернет-ресурсам принимают в Мосгорсуде, а также Минкомсвязи России. В законе «О защите информации» с 1 октября прошлого года появилась норма, обязывающая поисковики прекращать выдавать ссылки на пиратские сайты, заблокированные на постоянной основе.
В сообщении Роскомнадзора значится, что с начала действия этой нормы из популярных поисковых систем исключили сведения о 3 870 сайтах с пиратским контентом.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:05