Российские поисковые системы прекратили доступ к 2 600 пиратским сайтам

Представители Роскомнадзора отмечают, что решение об ограничении доступа к многочисленным пиратским Интернет-ресурсам принимают в Мосгорсуде, а также Минкомсвязи России. В законе «О защите информации» с 1 октября прошлого года появилась норма, обязывающая поисковики прекращать выдавать ссылки на пиратские сайты, заблокированные на постоянной основе.В сообщении Роскомнадзора значится, что с начала действия этой нормы из популярных поисковых систем исключили сведения о 3 870 сайтах с пиратским контентом.