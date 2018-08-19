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Российские поисковые системы прекратили доступ к 2 600 пиратским сайтам

Поисковые российские системы Google, Rambler, «Спутник», Yandex, Mail.ru прекратили доступ примерно к 2 600 пиратским Интернет-ресурсам. Данная информация касается сайтов, которые были заблокированы на постоянной основе .

Российские поисковые системы прекратили доступ к 2 600 пиратским сайтам


Представители Роскомнадзора отмечают, что решение об ограничении доступа к многочисленным пиратским Интернет-ресурсам принимают в Мосгорсуде, а также Минкомсвязи России. В законе «О защите информации» с 1 октября прошлого года появилась норма, обязывающая поисковики прекращать выдавать ссылки на пиратские сайты, заблокированные на постоянной основе.

В сообщении Роскомнадзора значится, что с начала действия этой нормы из популярных поисковых систем исключили сведения о 3 870 сайтах с пиратским контентом.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:05
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