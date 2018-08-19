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Ольга Рапунцель и Алена Савкина снова разругались

Не успели поклонники реалити-шоу «Дом-2» хоть немного отдохнуть от конфликтов в семействе Рапунцель, которые утихли после отъезда Ильи Яббарова на Остров любви и примирения двух сестер, как вип-дом снова содрогнулся от криков Ольги и Алены.

Причем на этот раз камнем преткновения стала свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. Как оказалось, позаботившаяся о приезде в периметр визажиста Оля просчиталась, и мастер опоздала, из-за чего Алена собиралась на час больше, чем было на это отведено времени.

Ольга Рапунцель и Алена Савкина снова разругались

Это и вывело из себя молодую мамочку, которой целый час пришлось ждать, пока ее младшая сестра соберется и будет готова к отъезду.

Однако беременная девушка тоже не стала церемониться и несмотря на то, что в комнате находилась маленькая Василиса, начала кричать на Олю, пытаясь донести до нее, что она совсем не виновата в их задержке.

В итоге сестры в очередной раз поссорились. Рапунцель не могла понять, в чем она так провинилась перед Савкиной, ведь несмотря на путаницу со временем, она все-таки позаботилась о том, чтобы на Поляну приехала визажист и подготовила родственницу к празднику.

Возмутило супругу Дмитрия Дмитренко и то, что ее мама снова стала на сторону Алены и начала ее защищать, хотя в этом случае она не считала себя виноватой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:14
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