Ольга Рапунцель и Алена Савкина снова разругались

Причем на этот раз камнем преткновения стала свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. Как оказалось, позаботившаяся о приезде в периметр визажиста Оля просчиталась, и мастер опоздала, из-за чего Алена собиралась на час больше, чем было на это отведено времени.Это и вывело из себя молодую мамочку, которой целый час пришлось ждать, пока ее младшая сестра соберется и будет готова к отъезду.Однако беременная девушка тоже не стала церемониться и несмотря на то, что в комнате находилась маленькая Василиса, начала кричать на Олю, пытаясь донести до нее, что она совсем не виновата в их задержке.В итоге сестры в очередной раз поссорились. Рапунцель не могла понять, в чем она так провинилась перед Савкиной, ведь несмотря на путаницу со временем, она все-таки позаботилась о том, чтобы на Поляну приехала визажист и подготовила родственницу к празднику.Возмутило супругу Дмитрия Дмитренко и то, что ее мама снова стала на сторону Алены и начала ее защищать, хотя в этом случае она не считала себя виноватой.