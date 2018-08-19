АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты Falcon 9 по методу SpaceX

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства согласилось на предстартовую заправку ракеты Falcon 9 по методу компании SpaceX. Они пришли к выводу, что заправка ракеты перед стартом после посадки экипажа не несет никакой опасности. Предполагается, что пилотируемый полет Crew Dragon произойдет а апреле 2019 года.

NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты Falcon 9 по методу SpaceX


Представители NАSА заявили, что проведенный анализ наземных операций американской компании по производству космической техники SpaceX, а также дизайн ракеты, система экстренной эвакуации и история их работы дает основания доверять их технологии. По методу SpaceX, используя в ракете охлажденное топливо, при старте возникает большая тяга. Поэтому заправка должна происходить не позднее, чем за 35 минут до старта, иначе экипаж не успеет совершить посадку. Однако специалисты SpaceX утверждают, что в их технологии предусмотрена эвакуация экипажа при экстренной ситуации на старте.

Стоит отметить, что при запуске ракеты Falcon 9 в сентябре 2016 года произошла авария. Тогда экспертная комиссия NАSА предупреждала об опасности заправки ракеты непосредственно перед стартом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
В Сети рассекретили подробности нового кроссовера
Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно
«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в
Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю
У Анастасии Волочковой украли ноутбук
Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе
Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер
Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Александра Шева передумала уменьшать объем своих
Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только
В Москве полиция проверяет информацию о двойном
Просмотреть все новости