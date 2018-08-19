NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты Falcon 9 по методу SpaceX

Представители NАSА заявили, что проведенный анализ наземных операций американской компании по производству космической техники SpaceX, а также дизайн ракеты, система экстренной эвакуации и история их работы дает основания доверять их технологии. По методу SpaceX, используя в ракете охлажденное топливо, при старте возникает большая тяга. Поэтому заправка должна происходить не позднее, чем за 35 минут до старта, иначе экипаж не успеет совершить посадку. Однако специалисты SpaceX утверждают, что в их технологии предусмотрена эвакуация экипажа при экстренной ситуации на старте.Стоит отметить, что при запуске ракеты Falcon 9 в сентябре 2016 года произошла авария. Тогда экспертная комиссия NАSА предупреждала об опасности заправки ракеты непосредственно перед стартом.