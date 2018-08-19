NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся вернуть к жизни

Связь с роботом была утеряна из-за колоссальной бури на Марсе. С 10 июня аппарат находится на Красной планете в аварийном состоянии, поскольку его солнечные батареи не могут вырабатывать энергию при сложившихся погодных условиях. На сегодняшний день пылевая завеса на Марсе постепенно исчезает, но Opportunity так не выходит на связь.Специалисты NASA предполагают несколько вариантов внештатных режимов, в которых может находиться сейчас марсоход: первый – критическое состояние батарей, второй – сбой бортовых часов, и третий – сбой, связанный с невозможность использовать приёмо-передающее оборудование. Стоит отметить, что эксперты продолжают работать над установлением связи с Opportunity, но не дают больших надежд. Шансов вернуть марсоход к жизни очень мало, поскольку длительная работа в аварийном режиме могла привести солнечные батареи аппарата к полной деградации.