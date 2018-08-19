Кристина Асмус в Instagram опубликовала фотографию дочери

До недавнего времени родители маленькой Анастасии практически не публиковали фотографии девочки. Однако в последнее время Кристина Асмус активно делится с подписчиками снимками своей наследницы. Недавно звёздная мама выложила в своём микроблоге дочку, запечатлённую вместе с мужем, а сейчас появился новый снимок, на котором Настя сидит на шезлонге укутанная в полотенце. В руках она держит заколки и улыбается.Поклонники звёздной родительницы пришли в восторг от фотографии девочки, ведь они давно просили актрису показать дочь. В комментариях подписчики принялись спорить, на кого малышка больше похожа. Большинство людей отметили, что Анастасия - копия Гарика Харламова, но нашлись и те, кто разглядел в ребенке мамины черты лица.