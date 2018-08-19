Виктория Романец заявила, что не обязана любить ребенка Антона Гусева и Евгении Феофилактовой

В отличие от многих своих ровесниц, которые уже стали мамами по нескольку раз, Вика не скрывает того, что равнодушно относится к детям. Она убеждена, что наследников нужно рожать лишь в том случае, если твердо стоишь на ногах, и не скрывает, что и без детей ей живется не плохо.Не скрывает Романец и того, что относится к сыну своего супруга от первого брака с пренебрежением. Она считает, что не обязана любить Даниэля и даже хорошо с ним общаться. По ее словам, у мальчика есть родители и брать на себя их обязанности девушка не собирается.Что касается пользователей Сети, то далеко не все согласились с мнением бывшей звезды телестройки. По их мнению, если Вика настолько не любит ребенка своего мужа, то о каких искренних и сильных чувствах к Антону может идти речь.Некоторые даже порекомендовали Гусеву задуматься, ту ли женщину он выбрал для семейных отношений.