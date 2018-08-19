Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для Аллы Пугачевой

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Авг 2018 в 12:46 PDT

Близнецы звёздных родителей Гарри и Лиза растут обычными детьми со своими шалостями и проказами. Дети вместе с внучкой Примадонны Клавдией не дают своим родителям ни минуты покоя. Недавно Максим Галкин выложил трогательный видеоролик, на котором маленькая Лиза рассказывает сказку для мамы.Алла Борисовна привыкла к шумным компаниям, но летом нынешнего года певица отказалась от звёздных тусовок в пользу детских утренников, она решила всю себя посвятить семье. Примадонна проводит время со своими детьми и с внучкой Клавдией, которая на полтора года старше Лизы и Гарри.