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Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для Аллы Пугачевой

Наследница звездной пары снова удивила родителей своим талантом. Елизавета Галкина сочинила сказку для Аллы Пугачевой, после чего видео было опубликовано в Instagram.

Близнецы звёздных родителей Гарри и Лиза растут обычными детьми со своими шалостями и проказами. Дети вместе с внучкой Примадонны Клавдией не дают своим родителям ни минуты покоя. Недавно Максим Галкин выложил трогательный видеоролик, на котором маленькая Лиза рассказывает сказку для мамы.

Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для Аллы Пугачевой


Алла Борисовна привыкла к шумным компаниям, но летом нынешнего года певица отказалась от звёздных тусовок в пользу детских утренников, она решила всю себя посвятить семье. Примадонна проводит время со своими детьми и с внучкой Клавдией, которая на полтора года старше Лизы и Гарри.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:40
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