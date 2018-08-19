В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник перевернулся на крышу

По словам очевидцев на место ДТП прибыла скорая помощь, что может свидетельствовать о возможных пострадавших. В соцсети появилась версия, что транспортное средство пыталось обогнать грузовик, вследствие чего выехало на соседнюю полосу. После этого произошло лобовое столкновение.От силы удара внедорожник откинуло к разделительному участку дороги и перевернуло на крышу. В настоящее время представители полиции разбираются в деталях ДТП.