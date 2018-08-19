"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов

Примечательно, что изначально Валерий Кипелов был далек от рока и метала. В детстве его отдали в музыкальную школу по классу баяна, которую он окончил с достаточно хорошими результатами. В дальнейшем умение играть и знание нотной грамоты очень помогло ему в написании собственных композиций, вошедших в альбомы «Арии» и «Кипелова». Первым коллективом исполнителя была группа «Крестьянские дети», которая выступала предпочтительно на праздниках и свадьбах. В советские времена подобная профессия была очень востребованной, так как для жениха и невесты в большом городе было значительно дешевле заказать живой ансамбль, нежели приобрести магнитофон. Деятельность Кипелова в музыке продолжилась и в армии, где благодаря таланту он сразу же начал заниматься художественной самодеятельностью. В одном из интервью он рассказывал, что работа в ВИА «Шестеро друзей», последовавшая уже после службы, была для него сложной, так как он не привык к плотному графику., - рассказывал Кипелов.В группе «Поющие сердца» артист работал вместе с Николаем Расторгуевым. Гитарист «Арии» Владимир Холстинин в одном их интервью рассказывал, что изначально будущего солиста «Любэ» пробовали в коллектив, но по неизвестным причинам он не подошел или отказался. Кипелов же встретил единомышленников уже в «Поющих сердцах». Владимир Холстинин и Алик Грановский тогда собирались сделать оригинальный для того времени коллектив на западный манер. На вокал в «Арию» пробовался и Николай Носков, но его не утвердили. С появления в группе Валерия Кипелова и выхода альбома «Мания величия» и начинается история российского хеви-метала.Феномен голоса Кипелова неоднократно обсуждался и специалистами. Его назвали альтино, так как исполнитель мог выдавать обертоны, свойственные и мужскому и женскому тембрам. Некоторые современники уверены, что с годами голос Кипелова немного сел, ввиду чего пение стало только более глубоким и проникновенным. Сам артист не переживает по этому поводу, виня в изменении голоса сигареты, от которых долгое время не мог отказаться. Кипелов часто сравнивает свое пение с вокалом Брюса Дикинсона (Iron Maiden), Роба Хэлфорда (Judas Priest) и Оззи Осборна (Black Sabbath), но считает его оригинальным, так как старается использовать всевозможные приемы, придуманные им.Многие поклонники самого Валерия Кипелова и его творчества в группе «Ария» часто рассказывают интересные истории, связанные с его песнями и концертами. Одна из его фанаток недавно призналась, что могла только мечтать о том, чтобы попасть на выступление кумира, так как является инвалидом. По ее словам, однажды она все же смогла перебороть страхи и отправиться на концерт «Арии», в которой тогда еще пел Кипелов. Девушка не верила, что сможет пробраться к артисту и получить его автограф, но ее давняя мечта осуществилась. Менеджер артиста пообещала после выступления дать возможность увидеться с кумиром, что в итоге и произошло. Ситуацию изначально усугубляло то, что она повредила ногу до концерта, но все же смогла собраться с силами и прийти на него. По словам девушки, Кипелов в жизни показался ей очень скромным и добрым человеком.Другой поклонник Кипелова, являющийся знатоком тибетской медицины, признался, что увидел в его текстах глубокую философию. Даже если речь идет о средневековых сражениях или мифических персонажах, в лирике просматривается глубокий смысл. Самой любимой песней в исполнении Валерия Кипелова поклонник назвал трек «Я свободен».Существует и масса историй любви, связанных с Валерием Кипеловым и его творчеством. Члены семьи поклонников артиста рассказали, что в свое время познакомились именно на его концерте. В Москве во время «Ария-феста», на который был приглашен Кипелов в качестве специального гостя, молодой человек и девушка увидели барабанную палочку, упавшую в зал. При попытке добраться до нее быстрее у начался спор, позднее переросший в романтические отношения. В еще одной аналогичной истории будущие возлюбленные также познакомились на концерте, но молодой человек ради выступления прилетел с Чукотки.Сам артист считает своих поклонников самыми лучшими в мире, так как на его концертах каждая песня звучит с их уст вместе с ним. В настоящее время группа «Кипелов» активно занимается подготовкой нового альбома и выступает на многих крупных площадках, даря фанатом радость и порцию энергии.