В Сети рассекретили подробности нового кроссовера версии Peugeot 2008

Транспортное средство перед общественностью предстанет в 2019 году в рамках франкфуртского автосалона. Для следующей генерации Peugeot 2008 основой послужит новая платформа, позволяющая из кроссовера сделать электрокар. Платформа для новой верссии 2008 разрабатывают французские специалисты вместе с инженерами развивающейся компании DongFeng. Согласно ожиданиям, внешнюю составляющую кроссовера выполнят в духе новых версий 3008 и 5008. В силовую линейку новой версии Peugeot 2008 может войти прежний 1.2-литровый силовой агрегат на 85 лошадиных сил. Данный двигатель будет модернизирован.Моторную гамму модели также пополнит дизельная версия BlueHDi 1.5, электромотор, гибридная установка. Запас хода нового электрокара составит около 450 км.