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В Сети рассекретили подробности нового кроссовера версии Peugeot 2008

В Сети представители компании рассекретили подробности нового кроссовера версии Peugeot 2008. Авто получило современное оснащение и версию в формате полноценного электрокара.

В Сети рассекретили подробности нового кроссовера версии Peugeot 2008


Транспортное средство перед общественностью предстанет в 2019 году в рамках франкфуртского автосалона. Для следующей генерации Peugeot 2008 основой послужит новая платформа, позволяющая из кроссовера сделать электрокар. Платформа для новой верссии 2008 разрабатывают французские специалисты вместе с инженерами развивающейся компании DongFeng. Согласно ожиданиям, внешнюю составляющую кроссовера выполнят в духе новых версий 3008 и 5008. В силовую линейку новой версии Peugeot 2008 может войти прежний 1.2-литровый силовой агрегат на 85 лошадиных сил. Данный двигатель будет модернизирован.

Моторную гамму модели также пополнит дизельная версия BlueHDi 1.5, электромотор, гибридная установка. Запас хода нового электрокара составит около 450 км.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55
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