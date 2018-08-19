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«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в Северном микрорайоне

«Мисс Воронеж-2015» Мария Сухотерина затмила колесо обозрения в Северном микрорайоне города. По словам девушки, сделать эффектную фотографию в полный рост на фоне городской достопримечательности оказалось на много труднее, чем она себе представляла.

21-летняя Сухотерина успела принять участие во многих конкурсах красоты. В 2015 году девушка стала обладательницей титула «Мисс Воронеж». Накануне на ее странице в Instagram появился обворожительный снимок, на котором она затмила одну из главных достопримечательностей города Воронежа – колесо обозрение. Увидев фотографию, пользователи интернета поняли, почему Марию считают эффектной девицей.

«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в Северном микрорайоне


В описании к фотографии Сухотерина отметила, что сфотографироваться с этой светящейся прелестью в полный рост, очень хлопотное дело. Данный снимок Марии не обошли стороной её многочисленные подписчики, они отметили её красивые длинные ноги и оставили много других комплиментов.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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