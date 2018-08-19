Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю на нанятом судне
Ирина Дубцова в Instagram сообщила поклонникам о происшествии на Мальдивах. Артистка попала на нанятом судне в мощную бурю, после чего уже не хотела больше совершать такие прогулки.
Звезда рассказала, что из-за разыгравшегося сильного шторма шлюпка, в которой она находилась, едва не ушла на дно. По словам исполнительницы песен, она очень испугалась, но благодаря поддержке местных матросов, которые подбадривали визжащую знаменитость, она смогла перебороть свой страх.
Ирина Дубцова отметила, что, невзирая на удачный исход этого плавания, она потеряла всякое желание повторять такую поездку. Подписчики сразу отреагировали на откровения знаменитости, пожелав ей позитивного настроения и хорошего отдыха.
Звезда рассказала, что из-за разыгравшегося сильного шторма шлюпка, в которой она находилась, едва не ушла на дно. По словам исполнительницы песен, она очень испугалась, но благодаря поддержке местных матросов, которые подбадривали визжащую знаменитость, она смогла перебороть свой страх.
Ирина Дубцова отметила, что, невзирая на удачный исход этого плавания, она потеряла всякое желание повторять такую поездку. Подписчики сразу отреагировали на откровения знаменитости, пожелав ей позитивного настроения и хорошего отдыха.