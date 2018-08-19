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У Анастасии Волочковой украли ноутбук

СМИ передают, что Анастасию Волочкову опять ограбили. В этот раз злоумышленником оказался мастер, который забрал ноутбук для проведения его ремонта.

У Анастасии Волочковой украли ноутбук


В конце марта балерина попросила своего звукооператора заняться ремонтом аппарата, ранее использовавшегося на выступлениях знаменитости. Компьютер был в хорошем состоянии, в нем надо было поменять только жесткий диск. Михаил Борисовский через компанию «Онлайм» вызвал мастера. В тот же день к нему домой приехал молодой человек по имени Александр. Парень сказал, что починить ноутбук на месте он не сможет и уехал, забрав его с собой. По словам звукооператора танцовщицы, мастер до сих пор так и не привез технику. Он неоднократно обращался в компанию, чтобы решить данный вопрос. Однако там сообщили, что этот мастер в данной компании уже не работает и поэтому они ничем не могут ему помочь.

У Анастасии Волочковой украли ноутбук


Александра все же удалось разыскать, однако он рассказывает очень противоречивые истории. Сначала он сказал, что выкинул компьютер на помойку. Потом мастер говорил, что ребята, которые проживают с ним в комнате, выбросили ноутбук вместе с сумкой. Анастасия Волочкова, очень расстроена произошедшим. Знаменитость сообщила, что пускать дело на самотек она не собирается.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:10
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