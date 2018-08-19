У Анастасии Волочковой украли ноутбук

В конце марта балерина попросила своего звукооператора заняться ремонтом аппарата, ранее использовавшегося на выступлениях знаменитости. Компьютер был в хорошем состоянии, в нем надо было поменять только жесткий диск. Михаил Борисовский через компанию «Онлайм» вызвал мастера. В тот же день к нему домой приехал молодой человек по имени Александр. Парень сказал, что починить ноутбук на месте он не сможет и уехал, забрав его с собой. По словам звукооператора танцовщицы, мастер до сих пор так и не привез технику. Он неоднократно обращался в компанию, чтобы решить данный вопрос. Однако там сообщили, что этот мастер в данной компании уже не работает и поэтому они ничем не могут ему помочь.Александра все же удалось разыскать, однако он рассказывает очень противоречивые истории. Сначала он сказал, что выкинул компьютер на помойку. Потом мастер говорил, что ребята, которые проживают с ним в комнате, выбросили ноутбук вместе с сумкой. Анастасия Волочкова, очень расстроена произошедшим. Знаменитость сообщила, что пускать дело на самотек она не собирается.