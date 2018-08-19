Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только для Китая

Первое устройство дочерней компании Xiaomi Poco носит название Pocophone F1. По словам аналитиков, компания Xiaomi за счёт разделения рынков решила расшириться. Как известно у международного рынка и огромного китайского рынка разные требования, тренды, а также желания. Таким образом, компания угодит первым и вторым, получая одновременно больше прибыли. Huawei использует похожий метод. Она под своим брендом выпустила девайсы линейки Honor.Официальная презентация нового смартфона Poco запланирована на сентябрь текущего года. Согласно предварительным данным цена устройства составит $400.