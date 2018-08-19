Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на орбиту был успешным

Для подготовки к полету в космос отбирались только девочки, не более 6 килограмм, и не старше 6 лет. Внешний вид животных тоже имел значение, ведь они должны были хорошо смотреться на первых полосах газет. Среди ученых велись массовые дискуссии о том, кого целесообразней отправить в космический полет. Сначала выбор пал на шимпанзе, но особи не сидели спокойно и рвали на себе провода с датчиками. Тогда было принято решение заменить их собаками, потому что они хорошо поддаются дрессировке и могут спокойно сидеть в одной позе долгое время. Животных поместили в условия, идентичные полету на орбиту Земли.На шее через сонную артерию крепили датчики, которые показывали общее состояние организма хвостатых космонавтов. Но, к сожалению, многие собаки гибли уже при испытаниях в центрифугах и барокамерах. Лучшую выносливость показали Альбина и Маркиза, на них ученые и остановили свой выбор. Лишь после возвращения на землю главнокомандующий ракетными войсками маршал Неделин решил поменять им имена, потому что советские собаки не могут носить такие странные клички. Напомним, что 19 августа 1960 года на орбиту земли запустили капсулу «Спутник-5», в которой находились две знаменитые собаки. За 25 часов она успела облететь Землю 17 раз, после чего успешно приземлилась в намеченном месте. Животные вернулись совершенно здоровыми и чувствовали себя хорошо.