Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой окончательно испортила неудачная шутка Павла Воли

По слом молодого человека, знаменитости завидуют друг другу, поскольку одна неожиданно прославилась в шоу-бизнесе, а другая стала образцовой женой и матерью.А буквально несколько дней назад стало известно о событии, которое поставило окончательный крест на дружеском общении девушек.Оказалось, что Бородина совсем не оценила недавнюю шутку звезды Comedy Club Павла Воли, который позволил себе на всю страну заявить о том, что на фоне Бузовой она явно проигрывает как ведущая.Судя по всему, данное мнение очень ударило по самолюбию Ксении, ведь она считает себя главной ведущей телепроекта «Дом-2» и никто не смеет ей в этом перечить.Впрочем, в открытую говорить о своей нелюбви Бородина и Бузова не спешат. Более того, они стараются сделать все, чтобы ужиться друг с другом в одном периметре, ведь даже общее проведение ток-шок в городских квартирах им дается с трудом.