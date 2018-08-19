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Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой окончательно испортила неудачная шутка Павла Воли

Зрители телепроекта «Дом-2» уже неоднократно убеждались в том, что Ксения Бородина и Ольга Бузова не являются не только подругами, но и даже не приятельницами. О вражде двух самых популярных ведущих неоднократно рассказывал и бывший выпускник реалити-шоу Рустам Солнцев.

По слом молодого человека, знаменитости завидуют друг другу, поскольку одна неожиданно прославилась в шоу-бизнесе, а другая стала образцовой женой и матерью.

Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой окончательно испортила неудачная шутка Павла Воли

А буквально несколько дней назад стало известно о событии, которое поставило окончательный крест на дружеском общении девушек.

Оказалось, что Бородина совсем не оценила недавнюю шутку звезды Comedy Club Павла Воли, который позволил себе на всю страну заявить о том, что на фоне Бузовой она явно проигрывает как ведущая.

Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой окончательно испортила неудачная шутка Павла Воли

Судя по всему, данное мнение очень ударило по самолюбию Ксении, ведь она считает себя главной ведущей телепроекта «Дом-2» и никто не смеет ей в этом перечить.

Впрочем, в открытую говорить о своей нелюбви Бородина и Бузова не спешат. Более того, они стараются сделать все, чтобы ужиться друг с другом в одном периметре, ведь даже общее проведение ток-шок в городских квартирах им дается с трудом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:18
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