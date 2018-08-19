В Москве полиция проверяет информацию о двойном убийстве
В Москве полиция проверяет информацию о двойном убийстве, произошедшем в одном из северных районов столицы. По предварительным данным, рядом с местом обнаружения тел также было найдено ружье.
Инцидент произошел сегодня, но пока не получил официального подтверждения от правоохранителей. По предварительным сведениям, тела женщины и мужчины нашли в подъезде одного из многоэтажных домов. Рядом с ними в помещении на полу лежало охотничье ружье. В настоящее время проводится проверка по факту появления информации о двойном убийстве.
Инцидент произошел сегодня, но пока не получил официального подтверждения от правоохранителей. По предварительным сведениям, тела женщины и мужчины нашли в подъезде одного из многоэтажных домов. Рядом с ними в помещении на полу лежало охотничье ружье. В настоящее время проводится проверка по факту появления информации о двойном убийстве.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:10