Иван Ургант поздравил в Instagram свою падчерицу с 18-летием

Эрика Кикнадзе на днях в компании своего бойфренда отметила совершеннолетие. Ургант всегда относился к девочке, как к родной дочери, и решил поздравить её с 18-летием оригинальным образом. Он разместил на своей странице в Instagram её детскую фотографию, на котором падчерица стоит на пляже, а в руках у неё мороженое. Подписчики отметили экзотическую красоту девочки и рассмотрели, что она похожа на Урганта.Телеведущий себя в шутку называет многодетным отцом, он воспитывает двух родных дочерей Валерию и Нину, а также не забывает про падчерицу Эрику. Иван Ургант никогда между девочками не делал разницы, дарив каждой из них свою отцовскую любовь.