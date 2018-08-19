Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину в новой тюрьме
Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину в новой тюрьме, в которую ее недавно перевели. По предварительным данным, россиянка пожаловалась на отказ в оказании медицинской помощи.
Марию Бутину задержали по подозрению в том, что она является агентом влияния в США. По ее словам, в настоящее время ее содержат в ужасных условиях, не давая даже выспаться. Пресс-секретарь российского дипломатического представительства в США Николай Лахонин отметил, что подобный режим применяется к заключенным, склонным к агрессивному поведению, хотя Бутина не давала поводов относить себя к таковым.
Из-за холода в камере у задержанной затекла нога, но местные медики отказали ей в помощи. Представители российского МИД потребовали прекратить осуществлять действия подобного характера в адрес Бутиной. Мария Захарова отметила, что гражданка РФ требует немедленной медицинской помощи. Кроме того, у американских правоохранителей нет никаких оснований для содержания Бутиной под стражей.
Гражданка России была задержана в день проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. За освобождение Бутиной из-под стражи выступили и многие американские чиновники.
Марию Бутину задержали по подозрению в том, что она является агентом влияния в США. По ее словам, в настоящее время ее содержат в ужасных условиях, не давая даже выспаться. Пресс-секретарь российского дипломатического представительства в США Николай Лахонин отметил, что подобный режим применяется к заключенным, склонным к агрессивному поведению, хотя Бутина не давала поводов относить себя к таковым.
Из-за холода в камере у задержанной затекла нога, но местные медики отказали ей в помощи. Представители российского МИД потребовали прекратить осуществлять действия подобного характера в адрес Бутиной. Мария Захарова отметила, что гражданка РФ требует немедленной медицинской помощи. Кроме того, у американских правоохранителей нет никаких оснований для содержания Бутиной под стражей.
Гражданка России была задержана в день проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. За освобождение Бутиной из-под стражи выступили и многие американские чиновники.
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:40